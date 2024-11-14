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Лавров: вопрос о проведении переговоров будет решать не Зеленский

Лавров: вопрос о проведении переговоров будет решать не Зеленский

Россия никогда не отказывалась от диалога.Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что переговоры с Россией для урегулирования конфликта будет решать не Владимир Зеленский.

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