Сбои в работе Facebook продолжатся — член СПЧ Ашманов

Сбои в работе сервисов Facebook будут продолжаться и могут усиливаться, заявил президент компаний «Ашманов и партнеры» и «Крибрум», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов 11 октября журналистам.