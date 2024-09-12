9to5Mac: все модели iPhone 16 получили быструю зарядку мощностью до 45 Вт

Все четыре модели iPhone 16 поддерживают проводную быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на документ Китайского центра сертификации качества (China Quality Certification Centre).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии