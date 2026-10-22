Гимнастка подчеркнула, что команда старалась и отдавала на все сто процентов. Она отметила отсутствие двух лидеров в составе сборной, что оказало сильное психологическое влияние на спортсменок.
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