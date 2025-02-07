"Награждение виновных и наказание героев": Алёхин - об итогах "контрнаступа" ВСУ под Суджей. "Ахмат" забыт, комбриг снят

После того как наши войска отбили очередную попытку контрнаступления противника на Курском направлении, ряд военкоров и военных волонтёров разразились весьма гневными постами.
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