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Подрыв «Северных Потоков» планировался ещё до воссоединения РФ и Крыма, узнали СМИ

Welt: Планы по подрыву "Северных потоков" появились ещё в 2014 году Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» планировался ещё в 2014 году, то есть до воссоединения Крыма с Россией и за восемь лет до начала специальной военной операции (СВО).

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