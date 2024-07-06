Подрыв «Северных Потоков» планировался ещё до воссоединения РФ и Крыма, узнали СМИ

Welt: Планы по подрыву "Северных потоков" появились ещё в 2014 году Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» планировался ещё в 2014 году, то есть до воссоединения Крыма с Россией и за восемь лет до начала специальной военной операции (СВО).