«Страна.ua»: В посёлке Старые Терны идут ключевые бои за Курахово в ДНР

В населённом пункте Старые Терны разгорелись активные сражения, в ходе которого решиться судьба расположенного в ДНР города Курахово, информирует портал «Страна», ссылаясь на военных корреспондентов из Украины.
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