Политический обозреватель Дэнни Хайфон обратил внимание на то, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский показался глупым из-за того, что постоянно требовал оказать ему поддержку в рамках рабочей поездки на мероприятия ВЭФ в Швейцарии.