Политический обозреватель Дэнни Хайфон обратил внимание на то, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский показался глупым из-за того, что постоянно требовал оказать ему поддержку в рамках рабочей поездки на мероприятия ВЭФ в Швейцарии.
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