Российских кинематографистов обучат виртуальному продакшну

Начался прием документов на прохождение курса повышения квалификации «Виртуальный продакшн в кинопроизводстве», организованного студией виртуального продакшна XOVP и Высшей школой креативных индустрий РЭУ имени Г.
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