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Роскомнадзор может создать институт спецоператоров для обработки персональных данных

Роскомнадзор может создать институт спецоператоров для обработки персональных данных

Роскомнадзор (РКН) считает необходимым передать обработку персональных данных, которые собирают малый и средний бизнес, определенной структуре, пишет Forbes со ссылкой на «Концепцию повышения безопасности обработки персональных данных в России».

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