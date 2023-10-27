Роскомнадзор может создать институт спецоператоров для обработки персональных данных

Роскомнадзор (РКН) считает необходимым передать обработку персональных данных, которые собирают малый и средний бизнес, определенной структуре, пишет Forbes со ссылкой на «Концепцию повышения безопасности обработки персональных данных в России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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