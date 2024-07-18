Иван Охлобыстин: "Я бы Украине не оставил ни километра. Но украинцы - это часть нас"

Фото: Роман Садовой Вчера 1,8K прочитали В рамках уникального историко-просветительского проекта «Линия надрыва», который реализует АНО «Центр «Ноосфера» вместе с медиагруппой «Комсомольская правда» и креативным агентством Dobro Agency при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стартовали съемки кинофильма, посвященного тому, как появилось и выросло ядовитое многоголовое чудовище — украинский национализм.