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Эффект от расследования Конгресса США по Зеленскому оценили

Эффект от расследования Конгресса США по Зеленскому оценили

Расследование Конгресса США по расходованию средств налогоплательщиков на визит украинского лидера Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания может перетянуть часть избирателей от демократов к кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу.

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