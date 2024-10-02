Эффект от расследования Конгресса США по Зеленскому оценили

Расследование Конгресса США по расходованию средств налогоплательщиков на визит украинского лидера Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания может перетянуть часть избирателей от демократов к кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу.
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