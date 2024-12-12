ВТБ запускает кэшбэк выходного дня — с 13 декабря пользователи подписки ВТБ Плюс смогут выбрать дополнительную категорию, которая будет действовать в выходные, сообщает пресс-служба кредитной организации.
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