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Царьград

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Львова-Белова раскрыла реакцию подростков на угрозы в интернете

Львова-Белова раскрыла реакцию подростков на угрозы в интернете

Мария Львова-Белова обсудила результаты опроса среди подростков 10-17 лет. Более половины детей готовы поделиться с родителями при подозрении на обман, но 7% предпочитают справляться сами.

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