Из него получают гораздо больший объём целлюлозы, чем из древесины.фото: wikipedia.org/Tauʻolunga--> Эксперты Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) внедряют в российское сельское хозяйство новую экзотическую культуру — мискантус Это род многолетних растений, который в дикой природе можно встретить в Австралии, Азии и Африке.
Новую сельскохозяйственную культуру внедряют в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Кибишева
Борщевик тоже был таким полезным и необходимым, а теперь что? Кого благодарить за это ядовитое растение и за такое быстрое и повсеместное его распространение? Как бы и с этим растением не получилось то же самое???!!! Когда научимся не хватать что-то из-за рубежа, а самим выращивать новое и полезное? Или обезьяничать
Ответить
1 д.
Свежие комментарии