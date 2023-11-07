Новую сельскохозяйственную культуру внедряют в России

Татьяна Кибишева

Борщевик тоже был таким полезным и необходимым, а теперь что? Кого благодарить за это ядовитое растение и за такое быстрое и повсеместное его распространение? Как бы и с этим растением не получилось то же самое???!!! Когда научимся не хватать что-то из-за рубежа, а самим выращивать новое и полезное? Или обезьяничать