ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 574 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вася244
    Ошибка. Геринга не повесили.Как провалился Пи...
  • Владимир Козлов
    Надо было его пристрелить на месте. Ну теперь так полечить, чтобы еле ноги передвигал и сказать, что так и было.Мужчина с мачете ...
  • Елена Бреслова
    А Путин, что приказал нашим военным перестать поддерживать Сирию?!⁉️ почему наши ПВО не уничтожают самолеты бомбящие ...Сирийская армия в...

Новую сельскохозяйственную культуру внедряют в России

Новую сельскохозяйственную культуру внедряют в России

Из него получают гораздо больший объём целлюлозы, чем из древесины.фото: wikipedia.org/Tauʻolunga--> Эксперты Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) внедряют в российское сельское хозяйство новую экзотическую культуру — мискантус Это род многолетних растений, который в дикой природе можно встретить в Австралии, Азии и Африке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Кибишева
Борщевик тоже был таким полезным и необходимым, а теперь что? Кого благодарить за это ядовитое растение и за такое быстрое и повсеместное его распространение? Как бы и с этим растением не получилось то же самое???!!! Когда научимся не хватать что-то из-за рубежа, а самим выращивать новое и полезное? Или обезьяничать
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх