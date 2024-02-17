Генсек ООН Гутерриш призвал Россию начать расследование смерти Навального*

Дмитрий Фактурович

Ангажированному генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу делать не ...уй! Занимайся детьми палестины, которых сионисты Израиля смешивают с развалинами Газы. А он на раздутого пиндосией и МИ6 уёбка отвлекается.