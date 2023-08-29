Пятый канал

31 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasyn
    Пока бомбы не посыпятся на их головы — они не очухаются.«Кто дал согласие...
  • Виктор Галкин
    😂 идиоты.Финляндия возобно...
  • лина любимцева
    "НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ"... был такой фильм еще  в советское время...Беременная жена п...

Экономист перечислил способы укрепить курс рубля: проще, чем кажется

Экономист перечислил способы укрепить курс рубля: проще, чем кажется

Вернуть курс доллара к 85 рублям, укрепив национальную валюту, возможно, если власти России сократят бюджетное стимулирование экономики, обеспечат продажу валюты компаниями-экспортерами и возьмут под жесткий контроль отток валюты бизнеса из страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх