Экономист перечислил способы укрепить курс рубля: проще, чем кажется

Вернуть курс доллара к 85 рублям, укрепив национальную валюту, возможно, если власти России сократят бюджетное стимулирование экономики, обеспечат продажу валюты компаниями-экспортерами и возьмут под жесткий контроль отток валюты бизнеса из страны.