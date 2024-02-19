Каменский: Панарин спокойно входит в топ-10 игроков НХЛ каждый сезон

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который повторил свой рекорд по голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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