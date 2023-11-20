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Председатель парламента Кузбасса назвал тяжелейшей утратой смерть Тулеева

Уход из жизни бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева — это тяжелейшая утрата. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил председатель законодательного собрания Кемеровской области Алексей Зеленин в беседе с «Известиями».

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