Председатель парламента Кузбасса назвал тяжелейшей утратой смерть Тулеева

Уход из жизни бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева — это тяжелейшая утрата. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил председатель законодательного собрания Кемеровской области Алексей Зеленин в беседе с «Известиями».
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