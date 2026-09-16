Эксперт Шэньхан: волосы истончаются и ослабевают из-за тугих причесок

Привычка делать тугой хвост грозит необратимым выпадением волос. Об этом «Газете.Ru» рассказал менеджер по продуктам для ухода за волосами TROUVER Ли Шэньхан.
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