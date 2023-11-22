Первый замминистра экономики Беларуси: «У России в каждом регионе свои особенности»

УФА, 22 ноября, ФедералПресс. В столице Башкирии стартовала Международная неделя бизнеса. На мероприятие приехала большая делегация из Республики Беларусь, один из участников которой – первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь дал интервью в Открытой студии «ФедералПресс» на площадке форума.