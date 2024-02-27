От смены топ-менеджеров суть не меняется. «Тинькофф» идёт по пути антиСВО

Люди, берите большие кредиты у этого пидора тинькова, а государство должно его на хуй послать, пусть обгадится.....

Не понимаю, как можно доверять банку, у которого практически нет офисов?

Геннадий Шалавеюс

а почему на всех телеканалах идет реклама этого банка? не пора ли всю эту рекламу убрать и принять меры против этого дерьма в эфире?