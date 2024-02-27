Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Баталова
    Много лет пеку сама и в магазине даже не смотрю на полки.да и цены на этот хлеб не разглядываю.Зато своё качество мен...В СССР хлеб был в...
  • Aнатолий Райков
    Сергей,а вы знаете разницу,что старые трубы сделанные при СССР и сейчас.Сделанные трубы при СССР,намного надёжней тру..."Были октябрята, ...
  • igor kim
    Трепло."Были октябрята, ...

От смены топ-менеджеров суть не меняется. «Тинькофф» идёт по пути антиСВО

От смены топ-менеджеров суть не меняется. «Тинькофф» идёт по пути антиСВО

Политнавигатор Банку «Тинькофф» предстоит в суде ответить за блокировку переводов на счета российской IT-компании RC Group.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
Люди, берите большие кредиты у этого пидора тинькова, а государство должно его на хуй послать, пусть обгадится.....
Ответить
23 час.
Лидия Александрова
Не понимаю, как можно доверять банку, у которого практически нет офисов?
Ответить
12 час.
Геннадий Шалавеюс
а почему на всех телеканалах идет реклама этого банка? не пора ли всю эту рекламу убрать и принять меры против этого дерьма в эфире?
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх