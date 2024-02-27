Политнавигатор Банку «Тинькофф» предстоит в суде ответить за блокировку переводов на счета российской IT-компании RC Group.
От смены топ-менеджеров суть не меняется. «Тинькофф» идёт по пути антиСВО
Комментарии
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Андрей Тихонов
Люди, берите большие кредиты у этого пидора тинькова, а государство должно его на хуй послать, пусть обгадится.....
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23 час.
Лидия Александрова
Не понимаю, как можно доверять банку, у которого практически нет офисов?
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12 час.
Геннадий Шалавеюс
а почему на всех телеканалах идет реклама этого банка? не пора ли всю эту рекламу убрать и принять меры против этого дерьма в эфире?
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6 час.
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