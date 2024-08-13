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Царьград

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В Пермский университет приняли 37 абитуриентов по квоте СВО

В Пермский университет приняли 37 абитуриентов по квоте СВО

Еще 37 выпускников были приняты по специальной квоте.В ПГНИУ по специальной квоте для участников спецоперации и их детей зачислено не менее 37 человек.

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