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Вам под елочку! Подборка научного мошенничества, совершенного под конец года

Вам под елочку! Подборка научного мошенничества, совершенного под конец года

﻿Сэму Пейну, ученому-биологу из университета Бригама Янга, была отправлена ​​на рецензирование статья в его области специализации, и он обнаружил, что она на 100% сплагиачена с ним самостоятельно статьи, написанные в 2021 году.

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