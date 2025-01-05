Вам под елочку! Подборка научного мошенничества, совершенного под конец года

Сэму Пейну, ученому-биологу из университета Бригама Янга, была отправлена на рецензирование статья в его области специализации, и он обнаружил, что она на 100% сплагиачена с ним самостоятельно статьи, написанные в 2021 году.
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