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Царьград

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Наследники несчастья: кто из детей звёзд испытывает сложности взросления в свете софитов

Наследники несчастья: кто из детей звёзд испытывает сложности взросления в свете софитов

Дети знаменитостей часто оказываются в центре внимания из-за статуса своих родителей, однако за блестящей публичностью скрывается множество проблем: психологические травмы, зависимости и сложности с адаптацией в обществе.

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