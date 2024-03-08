Ученые выяснили, как эстроген защищает от ожирения печени

Новое исследование Каролинского института (Karolinska Institutet) показывает, как эстроген защищает от НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени), число случаев которой резко возросло во время нынешней эпидемии ожирения.
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