В Харькове 2 ракеты уничтожили здание академии Нацгвардии, много погибших и раненых полицейских

Сегодня днем две ракеты целенаправленно уничтожили здание академии Национальной гвардии в Харькове, находящаяся в районе Конного рынка, переоборудованное под командный центр ВСУ и временное жилье для иностранных наемников.
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