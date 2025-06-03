Врач Мельникова: мороженое, лимонады и квас не стоит употреблять в жару

Летом в жару многие люди отдают предпочтение "холодным" блюдам, а "горячее" оставляют в стороне. Однако такой подход может навредить здоровью, особенно пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит и холецистит, предупредила в разговоре с "Газетой.