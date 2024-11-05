Российские ноутбуки впервые обошли американские по продажам

В период с января по середину октября этого года в России было продано 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд рублей, это на 12% больше в денежном выражении и на 6% в количественном плане по сравнению с 2023 годом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Марвел-Дистрибуцию».