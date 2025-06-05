Новый кроссовер Geely Galaxy Starship 7 начнут продавать в России

Гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7 планируется вывести на рынок России. Эта модель делит платформу с электрокаром Geely EX5, который начали продавать в стране весной этого года, сообщает портал «Китайские автомобили» 5 июня.
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