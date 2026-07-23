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Законность изъятия агрохолдинга "Алтайагроснаб" подтвердилась в кассации

Законность изъятия агрохолдинга "Алтайагроснаб" подтвердилась в кассации

Восьмой кассационный суд признал законным изъятие в доход государства агрохолдинга "Алтайагроснаб", который ранее принадлежал семье осужденного экс-главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, уроженца Алтайского края Андрея Фролова.

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