Статус доллара под угрозой из-за смятения в США и за рубежом

Вера всего мира в американскую валюту бесповоротно подорвана, сообщает Bloomberg. К этому привел неконтролируемый рост госдолга США, неэффективность политики Вашингтона и превращение доллара в оружие за счет агрессивного использования финансовых санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии