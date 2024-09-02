Global Look Press/Russian Look /Serge Uzakov "Советники" с Запада приезжали в Чечню к террористам, воевавшим против России, привозили деньги, оружие, средства связи, а съемочные группы, которые они сопровождали, потом рассказывали о неких "благородных повстанцах", сражающихся за свободу.