Medvedev: There is only one way to save Russia — by winning SMO

All political forces in Russia has one common task — to save the country. This can be done only by winning a special operation, Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev expressed his opinion, giving a lecture on the "Territory of Meanings".
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