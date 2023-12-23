FT: решение суда в США о президентском иммунитете Трампа стало его победой

Решение Верховного суда США не торопить расследование, имеет ли экс-президент страны Дональд Трамп президентский иммунитет от предполагаемых преступлений, совершенных им во время пребывания у власти, стало победой Трампа.
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