В рубрику #НАКИПЕЛО Жительница Новоаннинского пожаловалась на расточительство горожан при уборке захоронений песком: "Когда будет хватать песка на кладбище?! Я работаю.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Жительница Новоаннинского пожаловалась на расточительство горожан при уборке захоронений песком: "Когда будет хватать песка на кладбище?! Я работаю.