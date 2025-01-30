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Появились кадры авиакатастрофы под Вашингтоном с экрана диспетчерской

Появились кадры авиакатастрофы под Вашингтоном с экрана диспетчерской

В социальных сетях появились кадры авиакатастрофы под Вашингтоном, где военный вертолет Sikorsky H-60 столкнулся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 во время захода его на посадку, с экрана диспетчерской.

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