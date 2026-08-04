Wildberries строит в Казахстане 260 тысяч кв. м складов, их планируется ввести в строй в I квартале 2027 года — министр торговли Казахстана Донецкая группа новостей.
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Wildberries строит в Казахстане 260 тысяч кв. м складов, их планируется ввести в строй в I квартале 2027 года — министр торговли Казахстана Донецкая группа новостей.
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