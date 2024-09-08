НАТО уличили в копировании тактик российской армии при обучении ВСУ

НАТО уличили в копировании тактик российской армии при обучении Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом заявил боец Вооруженных Сил России (ВС РФ), один из командиров разведывательно-диверсионного отряда «БАРС-31» с позывным Югра, передает ТАСС.