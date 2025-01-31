ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Роспотребнадзор опечатал кальянную в Останкинском после жалоб жителей

В Останкинском районе опечатана кальянная по адресу: улица Сельскохозяйственная, дом 35. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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