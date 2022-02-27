"СПБ Биржа" сообщила об особенностях расписания торгов 28 февраля 2022 года

Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" (далее - Биржа) сообщает о возможности с 07:00 по московскому времени подавать Заявки и заключать Договоры на основании указанных Заявок, предметом которых являются все виды ценных бумаг, в следующих Режимах торгов с указанием следующих Кодов расчетов: Режим торгов Коды расчетов Режим переговорных сделок T0,Т1 Режим торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" Т0Т1 Также Биржа сообщает о возможности с 10:00 по московскому времени подавать Заявки и заключать Договоры на основании указанных Заявок, предметом которых являются все виды ценных бумаг, в следующем Режиме торгов с указанием следующего Кода расчетов: Режим торгов Коды расчетов Режим торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" Т0Т1 Торги в остальных режимах торгов с указанием иных кодов расчетов приостановлены.