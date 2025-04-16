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На Землю обрушилась мощная магнитная буря: Синоптик рассказал, сколько она продлится

На Землю обрушилась мощная магнитная буря: Синоптик рассказал, сколько она продлится

На Земле началась сильная магнитная буряМетеозависимым людям приготовиться. На Земле началась сильная магнитная буря, которая, по оценкам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, продлится до утра четверга.

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