Цирюльни для мужчин из разных стран мира

Профессия цирюльника известна со времён Средневековья. Первыми цирюльниками были лекари и зубные врачи, а первые цирюльни не только предоставляли услуги бритья, стрижки бород и усов, но служили салонами, где собирались мужчины, чтобы обсудить актуальные новости.