Zenless Zone Zero проведет ЗБТ на PlayStation 5

Разработчики грядущего трехмерного экшена Zenless Zone Zero из компании HoYoverse сообщили о том, что все желающие прямо сейчас могут подать заявку на участие в грядущем закрытом бета-тестировании проекта на консолях PlayStation 5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии