Полицейские и общественники ХМАО - Югры провели «Урок мужества» для школьников Нижневартовска

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе средней школы № 44 имени Константина Дмитриевича Ушинского заместитель начальника по работе с личным составом Руслан Хазиахметов совместно с председателем Совета ветеранов при УМВД России по г.