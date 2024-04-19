Трагедии двух принцесс: какая мистика прослеживается в судьбах Дианы и Грейс Елена ГалицкаяДиана Спенсер и Грейс Келли — иконы стиля, символы элегантности и, казалось бы, воплощение сказки для миллионов женщин.