Трагедии двух принцесс: какая мистика прослеживается в судьбах Дианы и Грейс Елена ГалицкаяДиана Спенсер и Грейс Келли — иконы стиля, символы элегантности и, казалось бы, воплощение сказки для миллионов женщин.
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