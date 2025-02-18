FIS не учитывает выступление Большунова в Италии в вопросе возвращения россиян

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не принимает во внимание участие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии в вопросе возвращения российских лыжников на международную арену.
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