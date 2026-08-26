Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 613 подписчиков

Мегалиты говорят. Часть 28

Мегалиты говорят. Часть 28

Мегалиты говорят. Часть 28 Доломанные дольмены Наверняка, вышесказанное вызвало ряд серьёзных вопросов: Есть ли на Северном Кавказе рукотворные мегалиты, сооружения из них, и следы добычи строительного камня? Откуда в горах появилось такое множество камней правильной геометрической формы, и даже сооружения, похожие на рукотворные? Постараюсь ответить на эти вопросы наиболее доступным, простым языком: Для начала рассмотрим следы оставленные камнерезами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии