Мегалиты говорят. Часть 28 Доломанные дольмены Наверняка, вышесказанное вызвало ряд серьёзных вопросов: Есть ли на Северном Кавказе рукотворные мегалиты, сооружения из них, и следы добычи строительного камня? Откуда в горах появилось такое множество камней правильной геометрической формы, и даже сооружения, похожие на рукотворные? Постараюсь ответить на эти вопросы наиболее доступным, простым языком: Для начала рассмотрим следы оставленные камнерезами.