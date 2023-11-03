Сбербанк повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 15,6%

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, в связи с повышением ЦБ РФ ключевой ставки с 13% до 15% годовых кредитная организация с пятницы, 3 ноября, увеличила ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 п.