Сбербанк повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 15,6%

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, в связи с повышением ЦБ РФ ключевой ставки с 13% до 15% годовых кредитная организация с пятницы, 3 ноября, увеличила ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 п.
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