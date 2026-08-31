От платежей до судостроения: нижегородский бизнес узнал от эксперта из Китая Майи Мань, как работать с Поднебесной в новых реалиях

26 августа в Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялся семинар «Специфика ведения бизнеса с Китаем в современных условиях», собравший более 20 представителей крупных предприятий и сектора МСП региона.
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